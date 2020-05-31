Москва, , 18:56 — REGNUM Оценка Трампом формата G7 как «устаревшей группы» звучала уже давно, и сегодня президент США лишь признал очевидное. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала решение президента США Дональда Трампа отложить саммит G7 и изменить его формат, пригласив Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

«Политическое и экономическое влияние семёрки постоянно снижалось, у её лидеров уже давно не было никаких оснований считать себя вершителями судеб мира», — подчеркнула Панина.

Вместе с тем, по мнению Паниной, вызывает большие сомнения новый формат, предложенный Трампом:

«В нём очевиден лишь интерес Вашингтона, заключающийся в том, чтобы сформировать антикитайский альянс. И это очень далеко от того состава, в котором можно обсуждать глобальную повестку».

«Реальной альтернативой устаревшей G7 является предложенный Россией формат G5 с участием России, КНР США, Великобритании, Франции», — констатировала Панина.