Ла-Пас, 31 мая 2020, 18:45 — REGNUM Сделанное Фернандо Васкесом, министром горнорудной и металлургической промышленности Боливии, заявление о том, что «зелёные глаза и прямые волосы» стали причиной «несовместимости с членами «Движения к социализму», стоило ему места в правительстве.
Сообщение об увольнении Васкеса разместила 31 мая исполняющая обязанности боливийского президента Жанин Аньес в Twitter.
Комментируя заявление Васкеса по поводу расовых особенностей членов партии, основанной Эво Моралесом (бывшим боливийским президентом), глава государства написала:
Напомним, Васкес в интервью СМИ заявил, что не совместим с прочими членами партии «Движения к социализму», поскольку он якобы «не отвечает их требованиям».
Напомним, Моралес по национальности аймара, то есть представитель индейского народа.
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