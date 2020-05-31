Ла-Пас, , 18:45 — REGNUM Сделанное Фернандо Васкесом, министром горнорудной и металлургической промышленности Боливии, заявление о том, что «зелёные глаза и прямые волосы» стали причиной «несовместимости с членами «Движения к социализму», стоило ему места в правительстве.

Сообщение об увольнении Васкеса разместила 31 мая исполняющая обязанности боливийского президента Жанин Аньес в Twitter.

Комментируя заявление Васкеса по поводу расовых особенностей членов партии, основанной Эво Моралесом (бывшим боливийским президентом), глава государства написала:

«Как президент я приняла решение об отставке министра Васкеса за его расистские высказывания».

Напомним, Васкес в интервью СМИ заявил, что не совместим с прочими членами партии «Движения к социализму», поскольку он якобы «не отвечает их требованиям».

Васкес «У меня зелёные глаза, прямые волосы, я белый. Не хочу никого дискриминировать, но из-за этого я несовместим с остальными членами «Движения к социализму».

Напомним, Моралес по национальности аймара, то есть представитель индейского народа.

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