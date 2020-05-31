Тайбэй, , 18:36 — REGNUM Министерство национальной обороны Тайваня близко к подписанию контракта по закупке ракетных комплексов береговой обороны Boeing Harpoon Block II, сообщил журналистам замглавы военного ведомства Тайваня Чан Чжэпин.

По его словам, Тайбэй хотел бы закупить систему береговой обороны «Гарпун» в мобильной версии. Кроме того, он заявил, что это вооружение должно поступить военным в 2023 году.

Речь идёт о комплексах береговой обороны с системами контроля прибрежной морской зоны, обнаружения и идентификации целей. Система береговой обороны укомплектована всепогодными загоризонтными противокорабельными ракетами «Гарпун».

Напомним, 20 мая Пентагон объявил о намерении поставить Тайваню различные вооружения на сумму порядка $180 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, такие действия Китай расценивает как грубое вмешательство во внутренние дела КНР.

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