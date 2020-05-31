Москва, , 20:15 — REGNUM Руководителю госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину понравилась шутка главы SpaceX Илона Маска о батуте, которую он произнес во время брифинга по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом 31 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

В опубликованном обращении к главе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джиму Брайденстайну Рогозин поздравил американское агентство с успешным запуском Crew Dragon и стыковкой корабля с Международной космической станцией (МКС).

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Также глава Роскосмоса попросил Брайденстайна поздравить Илона Маска и сотрудников компании SpaceX с этим событием.

«Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!», — добавил Рогозин.

Он также пожелал команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года: «Батут работает», добавив, что эту шутку могут понять лишь посвященные.

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Напомним, реагируя на введенные в отношении России со стороны США санкции в конце апреля 2014 года Рогозин опубликовал в Twitter следующую запись: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».