Красноярск, , 17:54 — REGNUM Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в двойном убийстве, обратился к президенту РФ Владимиру Путину в открытом письме. Скан послания опубликован в Facebook адвоката бизнесмена.

В обращении Быков заявил, что российская власть не верит своему народу, а народ, в свою очередь, не верит власти. В качестве аргумента он привёл процесс по уголовному делу, фигурантом которого он является.

Ссылаясь на то, как с ним поступает суд, Быков заявил, что уже 20 лет назад пришёл к следующему выводу: в стране идёт что-то «не так, как должно быть в демократическом государстве».

Он отметил, что в Красноярском крае царит неблагополучие, в том числе коррупция, хищения, проблемы с экологией. Быков задал президенту вопрос, почему власть «не уважает свою страну и свой народ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Быков, бывший депутат красноярского парламента, обвиняется в убийстве в 1994 г. двух человек по предварительному сговору, своей вины он не признаёт.

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