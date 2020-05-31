Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пока не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе, чтобы обсуждать беспорядки, разворачивающиеся в крупных города Соединенных Штатов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Мы не собираемся федерализировать гвардию на данный момент», — сказал О'Брайен, отвечая на вопрос журналиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США поднялась волна беспорядков на расовой почве. В городе Миннеаполис (штат Миннесота) полицейский при задержании задушили афроамериканца Джорджа Флойда, после чего начали акции протеста.

Эти акции в Миннеаполисе быстро переросли в погромы и мародерство. В город была введена национальная гвардия.

Во всех крупных городах США также начались акции протеста. Кое-где они также начали переходить в беспорядки. Власти штатов используют национальную гвардию для наведения порядка.

Президент Трамп также заявил, что готов отправить вооруженные силы на подавление беспорядков, если власти штатов об этом попросят.