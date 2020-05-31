Москва, , 17:39 — REGNUM Глава госкорпарации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал предупреждением Соединённым Штатам свои слова, сказанные в 2014 году, по поводу того, что NASA придется доставлять своих астронавтов в космос на батуте после введенных США санкций в отношении России. Об этом 31 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — говорится в сообщении.

Напомним, реагируя на введенные в отношении России со стороны США санкции в конце апреля 2014 года Рогозин опубликовал в Twitter следующую запись: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Как сообщало ИА REGNUM, глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года: «Батут работает», добавив, что эту шутку могут понять лишь посвященные.

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