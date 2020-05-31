Индианаполис, США, , 17:15 — REGNUM Три человека погибли, ещё двое ранены в ходе протестов в городе Индианаполисе (штат Индиана, США), передаёт 31 мая Fox News.

Ранения получили участники протестов, которые проходили в ночь на 31 мая. Телеканал утверждает, что выстрелы были произведены не полицейскими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты вызваны гибелью в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) чернокожего мужчины Джорджа Флойда, который умер после жестокого задержания полицией.

Напомним, инцидент произошёл 25 мая. С тех пор протесты в стране только нарастают.

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