Киев, , 17:09 — REGNUM Подписав Будапештский меморандум, Украина отказалась от ядерного оружия, стоимость которого равна примерно $250 млрд, заявил 31 мая первый украинский президент Леонид Кравчук изданию Gordon.Ua.

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию», — сказал Кравчук, добавив, что если всё это пересчитать на деньги, то получится сумма порядка $250 млрд.

При этом Кравчук признал, что на переговорах речь о какой-либо «компенсации» не велась, а также оговорился, что содержание и обслуживание этого оружия обошлось бы ещё дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, при распаде Советского Союза, являвшегося создателем и владельцем упомянутого ядерного оружия, Украина предпочла не брать на себя какую-либо часть его внешнего долга, при этом получив в собственность всё, что было построено на её территории в эпоху СССР.

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