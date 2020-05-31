Тегеран, , 16:26 — REGNUM Бортовые самописцы с самолёта Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитого под Тегераном 8 января 2020 г., будут отправлены не на Украину, а в другую страну, 31 мая сообщает ISNA.

Чёрные ящики в рамках продолжения международного расследования будут отправлены в другую страну. Возможно, что они будут переданы Франции.

Тегеран принял такое решение из-за того, что Киев задерживает ответ на сделанное иранской стороной предложение. О каком именно предложении идёт речь, не уточняется.

Напомним, следовавший в Киев из Тегерана лайнер был сбит 8 января 2020 г. двумя ракетами «земля — воздух», выпущенными с баз Корпуса cтражей Исламской революции. Чёрные ящики нашли почти сразу.

Тегеран отказался передать их американской компании Boeing с тем, чтобы расшифровывать их в Иране, причём было объявлено, что для этого потребуется порядка двух месяцев. Украинским специалистам при этом дали доступ к черным ящикам.

Затем украинский президент Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эмануэлем Макроном о привлечении к расшифровке бортовых самописцев специалистов из Франции.

Украинская сторона просила Иран передать ей чёрные ящики, но Тегеран из-за ситуации с коронавирусом отложил решение.

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