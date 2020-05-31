Сеул, , 15:53 — REGNUM В июне 2020 года правительство Южной Корее намерено предоставить медицинскую помощь Ирану. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства, министерства торговли, промышленности и энергетики и министерства стратегии и финансов.

По их словам, власти страны намерены поставить Тегерану медицинские препараты и оборудование общей стоимостью $2 млн.

Известно, что 6 апреля южнокорейская сторона предоставила Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран 500 стерилизаторов и два устройства для проведения ПЦР-анализа, а 29 мая — препаратов для лечения генетических заболеваний общей стоимостью $500 тыс.

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