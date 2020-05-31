Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Посольство США поздравило грузинских полицейских с профессиональным праздником. Текст поздравления 31 мая был опубликован на сайте дипмиссии.

В сообщении было отмечено, что правоохранители выполняют трудную работу и часто попадают в опасные ситуации. Также американские дипломаты выразили уверенность в том, что полиция Грузии всегда прибудет на вызов посольства, если в этом будет необходимость.

«Соединенные Штаты Америки с гордостью стоят рядом с вами!», — говорится в поздравлении.

Напомним, 31 мая в Грузии отмечают День полиции. Сотрудников министерства внутренних дел поздравили премьер-министр страны Георгий Гахария и глава МВД Вахтанг Гомелаури.

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