Киев, , 15:32 — REGNUM После подписания Будапештского меморандума Украина должна была получить компенсации за ликвидацию ядерного оружия в размере $250 млрд, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 30 мая в интервью журналисту Алесе Бацман.

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолёты. Они тоже перешли в Россию. Если всё посчитать, то это где-то в пределах $250 миллиардов», — рассказал он.

Кравчук добавил, что переговоров о реальной компенсации не было.

«Тогда мы не знали цифр, как сегодня. Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле… Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины, ещё больше затраты могут быть при ликвидации оружия», — добавил политик.

По его словам, на Украине находились 46 твердотопливных ядерных ракет. Остальные были жидкотопливные.

«Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай Господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения», — отметил Кравчук.

Напомним, 4 декабря 1994 года между РФ, США, Великобритания и Украина подписали Будапештский меморандум, в рамках которого Украина лишалась советского ядерного оружия в обмен на обещания территориальной целостности и безопасности.

Отметим, украинские политики требуют военной помощи от США и Великобритании в войне против Донбасса, ссылаясь на Будапештский меморандум и свою убеждённость в том, что Украина «воюет» в регионе против России.

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