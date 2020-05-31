Киев, 31 мая 2020, 15:32 — REGNUM После подписания Будапештского меморандума Украина должна была получить компенсации за ликвидацию ядерного оружия в размере $250 млрд, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 30 мая в интервью журналисту Алесе Бацман.
Кравчук добавил, что переговоров о реальной компенсации не было.
По его словам, на Украине находились 46 твердотопливных ядерных ракет. Остальные были жидкотопливные.
Напомним, 4 декабря 1994 года между РФ, США, Великобритания и Украина подписали Будапештский меморандум, в рамках которого Украина лишалась советского ядерного оружия в обмен на обещания территориальной целостности и безопасности.
Отметим, украинские политики требуют военной помощи от США и Великобритании в войне против Донбасса, ссылаясь на Будапештский меморандум и свою убеждённость в том, что Украина «воюет» в регионе против России.
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