Львов, Украина, , 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.

«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса… Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы всё… Пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента…», — сказал он.

По мнению журналиста, любые финансовые отношения с бывшей территорией Украины являются разновидностью «финансового терроризма», в том числе выплата пенсий пожилым людям.

«Потому что, таким образом, мы своими двойными пенсиями, которые те вот бабульки, те недобитые КГБистки берут в гривеньках… Всё, что зашло туда, возвращается «Градом» (система залпового огня «Град» — ИА REGNUM) и пулями», — добавил Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандальный журналист назвал «паскудным и обрусевшим» население Юго-Востока Украины. По его мнению, эти люди испорчены «технологиями Кремля».

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Напомним, официальная украинская пропаганда считает, что Крым и Донбасс не выступили против Киева из-за госпереворота 2014 года, а были отторгнуты вследствие некой «российской агрессии». При этом люди со взглядами Дроздова не несут на Украине никакого наказания за разжигание ненависти к жителям Донбасса и Крыма.