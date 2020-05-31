Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
По мнению журналиста, любые финансовые отношения с бывшей территорией Украины являются разновидностью «финансового терроризма», в том числе выплата пенсий пожилым людям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандальный журналист назвал «паскудным и обрусевшим» население Юго-Востока Украины. По его мнению, эти люди испорчены «технологиями Кремля».
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Напомним, официальная украинская пропаганда считает, что Крым и Донбасс не выступили против Киева из-за госпереворота 2014 года, а были отторгнуты вследствие некой «российской агрессии». При этом люди со взглядами Дроздова не несут на Украине никакого наказания за разжигание ненависти к жителям Донбасса и Крыма.