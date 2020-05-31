Токио, , 14:58 — REGNUM Вопрос о возможности смягчения условий для въезда на территорию Японии туристов из Австралии, Вьетнама, Новой Зеландии и Таиланда, ввиду стабильной ситуации с коронавирусом в данных странах, может рассмотреть японское правительство. Об этом 31 мая сообщает газета «Иомиури».

Как напоминает газета, на данный момент из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в Японию распространяются до конца июня и, как отмечают журналисты, в настоящее время эксперты рассматривают вопрос о смягчении части этих ограничительных мер в течение нынешнего лета.

Ими предполагается, что все выезжающие в Японию из указанных стран должны будут пройти обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед вылетом и после прилета в страны восходящего солнца. Если оба теста на коронавирус у въезжающего окажутся отрицательными, он официально получит разрешение на въезд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Японии действуют ограничительные меры, предполагающие запрет на въезд в страну всех иностранцев, которые проживают или посетили в последние 14 дней хотя бы одну из стран, внесенных японским правительством в список стран, въезд из которых запрещен из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.