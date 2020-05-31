Тегеран, , 14:52 — REGNUM Стратегия иранских властей в отношении Соединенных Штатов заключается в том, чтобы отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом 31 мая заявил новый председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.

Он добавил, что это должно завершиться полным изгнанием армии США из региона.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший силы КУДС (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской Революции) Сулеймани был убит в январе во время атаки ВВС США. Его дочь Зейнаб стала известна широкой общественности после призыва отомстить за смерть своего отца.

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