Брюссель, , 14:42 — REGNUM Обсуждение перспектив отношений России и Европейского союза провели постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов и заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора. Об этом 31 мая сообщает посольство России в Брюсселе на своей странице в соцсети Twitter.

«Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов и заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора обсудили состояние и перспективы отношений Россия и ЕС», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны провели обсуждение состояния дел в вопросах безопасности Европы и ситуацию, сложившуюся на Балканах и в Ливии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ЕС Чижов обсудил с еврокомиссаром по кризисному урегулированию Янезом Ленарчичем ситуацию с распространением коронавируса, вопросы взаимодействия двух сторон в сфере гражданской защиты, а также некоторые аспекты мировой гуманитарной ситуации.