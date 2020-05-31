Брюссель, 31 мая 2020, 14:42 — REGNUM Обсуждение перспектив отношений России и Европейского союза провели постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов и заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора. Об этом 31 мая сообщает посольство России в Брюсселе на своей странице в соцсети Twitter.
«Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов и заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора обсудили состояние и перспективы отношений Россия и ЕС», — говорится в сообщении.
Также указывается, что стороны провели обсуждение состояния дел в вопросах безопасности Европы и ситуацию, сложившуюся на Балканах и в Ливии.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ЕС Чижов обсудил с еврокомиссаром по кризисному урегулированию Янезом Ленарчичем ситуацию с распространением коронавируса, вопросы взаимодействия двух сторон в сфере гражданской защиты, а также некоторые аспекты мировой гуманитарной ситуации.