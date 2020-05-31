Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Представители ООН обратились к властям КНДР с просьбой раскрыть информацию о 34 предполагаемых жертвах насильственных исчезновений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям (WGEID), опубликованный 28 мая.

Отмечается, что в докладе были зафиксированы итоги 119-й сессии рабочей группы, а также информация о письме с просьбой, направленного в Северную Корею в ноябре прошлого года.

Известно, что в список жертв насильственных исчезновений вошли шесть человек, пропавших после 2000 года, и 27 человек, пропавших в годы Корейской войны (1950−1953 гг).

С другой стороны, по данным министерства объединения Южной Кореи, в период Корейской войны были похищены около 100 тыс. человек, а после войны — 516 человек.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям создана в 1980 году по инициативе Генеральной Ассамблеи для рассмотрения случаев особенно серьезных по своему характеру конкретных нарушений прав человека, имеющих место во всем мире.