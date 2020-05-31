Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске. Об этом 31 мая заявила супруга Статкевича Марина Адамович, сообщает TUT.BY.
По информации источника, задержанный направлялся на Комаровский рынок в Минске, где в данный проходит сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии — Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Николая Козлова.
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По ее словам, по пути к Комаровскому рынку машину Статкевича заблокировал автомобиль, в котором находились люди в штатском. Далее, по словам супруги Статкевича, машину белорусского оппозиционера открыли, «вытащили его из нее и увезли в неизвестном направлении».
В данный момент Марина Адамович пишет заявление о похищении супруга в Ленинском районном управлении внутренних.
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Напомним, в Белоруссии 29 мая задержали группу активистов, среди которых был блогер Сергей Тихановский.