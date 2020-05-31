Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин всех призывает не «интуичить», а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств.

«Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что дату всенародного голосования по поправкам к Конституции России назовет российский лидер Владимир Путин.

Позднее в российских СМИ появилась информация, согласно которой день голосования может быть назначен на 24 июня.

Однако в Кремле заявили, что решений о дате проведения голосование по поправкам к Конституции России пока не принималось.

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