Багдад, , 14:20 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с командующим силами специальных операций коалиции, возглавляемой США, генерал-майором Эриком Хиллом. Об этом 30 мая сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, стороны обсудили борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в контексте возросшей активности террористов.

Также в ходе переговоров зашла речь о текущей ситуации в регионе Ближнего Востока. Хилл подчеркнул приверженность коалиции дальнейшей поддержки вооруженных сил курдской автономии.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают вести активную преступную деятельность в стране.