Москва, , 14:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин призывает отказаться от интуитивного подхода при оценке эпидемиологической обстановки в стране. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля прокомментировал назначение новой даты голосования, которая зависит от эпидемиологической ситуации в России.

«Президент всех призывает не «интуичить», а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств», — сказал Песков. Он добавил, что дата голосования будет объявлена, когда президент посчитает нужным.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк заявила, что голосование по поправкам к Конституции лучше всего проводить летом, на открытом воздухе.

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