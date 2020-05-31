Запорожье, Украина, 31 мая 2020, 14:01 — REGNUM Платные камеры СИЗО, которые появились на Украине, рассчитаны на «беловоротничковую преступность», заявил 31 мая глава минюста Украины Денис Малюська, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Министр посетил Запорожье, где побывал в местном следственном изоляторе и Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11. В этих учреждениях открыли платные камеры СИЗО.
В данный момент в Запорожском СИЗО находится 700 человек. Там открыли одну платную камеру площадью 26 кв. метров. Стоимость аренды составляет 570 гривен в сутки, 1990 в неделю или 3410 гривен в месяц ($21, $74 и $127 соответственно).
Четыре платных камеры уже открыты в Киеве, по одной камере во Львове, Черновцах и Запорожье.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська заявлял, что в связи с пандемией коронавируса, на Украине могут провести амнистию, отпустить людей, совершивших не тяжкие преступления.
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