Москва, , 13:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади, заявил 31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, будут (наблюдать за парадом) президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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