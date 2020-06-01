1 июня 2020 | Время чтения 10 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25 – 31 мая 2020 года стали: папа Франциск рассказал о сходстве времен; каким окажется «посткоронавирусный католицизм»; в период пандемии растет насилие над детьми; американские епископы выступили против расизма; можно ли назвать конфликт между Китаем и США новой холодной войной; нападение на армянскую церковь в Стамбуле; украинские христиане недовольны чиновниками.

Станислав Стремидловский, , 05:49 — REGNUM Папа Римский Франциск в обращении епархии Рима поделился своими размышлениями о текущей ситуации, передает Vatican News (Ватикан). Христос приходит со Своим миром и с даром Святого Духа к первой апостольской общине в то время, как она переживала моменты изоляции, страха и неопределенности, отметил понтифик. Ее состояние созвучно нынешним временам: многие семьи и приходы понесли трагические утраты, для многих — особенно пожилых и неимущих — изоляция стала тяжким бременем; мы видели героические старания врачей, волонтеров, священников, работников гражданских служб. Церковь, подчеркивает папа, не могла довольствоваться абстрактными назиданиями, от нее потребовались конкретные дела, новые способы общения, организация богослужений, новая логика, обусловленная страшной невидимой угрозой.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пандемия будет иметь долгосрочные последствия для Церкви, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Каким же окажется «посткоронавирусный католицизм»? Смертельный вирус заставил закрыться храмы, но сама Церковь никогда не закрывается. Пандемия стала испытанием веры, какового некоторые страны не видели в течение столетий. Доходы епархий и приходов падают, что приводит к потере рабочих мест и закрытию некоторых учреждений. Но есть и причины для оптимизма. Коронавирус выявил жажду веры и показал, что Церковь удовлетворяет эту насущную потребность. Как выразился один из кардиналов XX века, Иисус спрашивает, найдет ли Он веру, когда вернется? Он не спрашивает, найдет ли Он великую и хорошо организованную Церковь. В мире после будет четыре «знака» Церкви. Первый — это миссионерская простота: сосредоточьтесь на том, чтобы донести Благую Весть об Иисусе Христе до «периферии». Второй — Церковь будет больше ориентирована на бедных, будет характеризоваться служением нуждающимся. Третий — возобновление отношений с окружающей средой и наукой. Четвертый — новое литургическое и пастырское творчество.

Ватикан призвал прекратить дискриминацию, усугубленную пандемией, сообщает Vatican News (Ватикан). С таким призывом обратился к международному сообществу монсеньор Януш Урбанчик, постоянный наблюдатель от Святого престола при ОБСЕ. Отметив, что санитарно-эпидемиологическая ситуация усугубила нетерпимость, прелат остановился в особенности на интернете и социальных сетях. Поскольку время, проведенное в сети, во много раз увеличилось, увеличилось и пространство для подстрекательства против культурных, национальных и религиозных групп, а также для продвижения нетерпимости к религиозным символам. Все это, по словам монсеньора Урбанчика, может привести к насилию. Он подчеркнул, что каждый человек обладает неотъемлемым достоинством, которое не зависит от его вероисповедания или происхождения. Тем не менее во время пандемии были ограничены права многих меньшинств, включая доступ к медицинскому обслуживанию и к информации. Монсеньор также прокомментировал ограничительные меры, введенные в последние недели для сдерживания вируса, в том числе в отношении богослужений. По его словам, «когда речь идет об этих ограничениях, государства призваны консультироваться с религиозными общинами, чтобы наилучшим образом понять, как осуществить религиозную свободу». Религиозные общины должны участвовать в обсуждениях законодательных мер.

Пожилая женщина в маске и перчатках. Цюрих (сс) Silvision

В период пандемии растет насилие над детьми. Об этом говорили на международной конференции по защите детей (ISC). Участники конференции, среди которых священник Ханс Цоллнер — подчеркнули, что их деятельность не должна быть сокращена или приостановлена из-за пандемии, которая может привести к уменьшению инвестиций в дело защиты несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Напротив, именно в этот период кризиса дети больше всего нуждаются в защите. Последние данные свидетельствуют о том, что в период самоизоляции и карантина наблюдается значительный рост насилия над детьми и домашнего насилия. Как Генеральный секретарь ООН, так и специалисты по защите детей выразили скептицизм по поводу популярного в этот период утверждения, что дом — самое безопасное место для всех.

L'Osservatore Romano (Ватикан) анализирует геополитическое значение запуска американских астронавтов на американском космическом корабле. Издание считает, что сегодня сложилась конкурентная среда в деле освоения космоса, по крайней мере, между тремя ведущими державами — США, Россией и Китаем, подступают к которым Индия, Израиль и Япония. Для США своя собственная ракета — это вопрос престижа, экономики, технологий, а также стратегического позиционирования. Президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на «гонке к звездам» с самого начала своего мандата, сделав это по очень прагматическим причинам. Он выбрал космос в качестве главной темы своего последнего президентского послания, основал Военно-космические силы США, перезапустил миссию возвращения человека на Луну к 2024 году и полета на Марс. Но линия Трампа отходит от принципа, согласно которому космическое пространство является общим благом. В космос переносятся земные разделы.

Космический корабль Crew Dragon (сс) SpaceX

Руководство Конференции католического епископа США (USCCB) отреагировало на гибель чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, подчеркнув, что борьба за искоренение расизма — это вопрос жизни и смерти, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Мы не можем закрывать глаза на эти злодеяния и пытаться делать вид, что уважаем каждую человеческую жизнь», — говорится в послании USCCB. Епископы отреагировали на инцидент с Флойдом, шею которого придавил во время задержания полицейский. Он был доставлен в местную больницу, где вскоре скончался. Его смерть вызвала протесты во многих городах, включая беспорядки и грабежи. В своем заявлении епископы заявили, что они были «разбиты горем, больны и возмущены, увидев еще одну видеозапись убийства афроамериканца на наших глазах». Они призвали к ненасильственным протестам, признавая при этом, что люди по понятным причинам возмущены. Слишком многие общины по всей стране чувствуют, что их голоса не слышны, их жалобы на расистское обращение остаются без внимания, подчеркнули в USCCB. По словам епископов, католики должны бороться с безразличием к проблеме расизма и открыто выступать против него.

La Croix (Париж, Франция) задается вопросом, можно ли назвать конфликт между Китаем и США новой холодной войной. В Пекине оскорбляют госсекретаря США Майка Помпео и высмеивают западные демократии. В Вашингтоне усиливаются нападки на китайскую «ложь». В ООН многие резолюции заблокированы из-за дипломатической конфронтации между китайцами и американцами. «В связи с кризисом из-за пандемии китайско-американское соперничество, по-видимому, приняло необратимый и структурный характер», — считает советник Института Монтеня Мишель Дюкло. «Китайские власти используют нынешнюю напряженность, чтобы подпитывать национализм, укреплять сплоченность и узаконивать Коммунистическую партию в то время, когда страна переживает экономический кризис и напряженность», — отмечает научный сотрудник Фонда стратегических исследований Антуан Бондаз. А в США карта «китайской угрозы» позволяет Трампу забыть о его хаотичном управлении кризисом и накануне ноябрьских президентских выборов мобилизовать свою избирательную базу, чувствительную к националистической риторике хозяина Белого дома. Вместе с тем исследователи напоминают, что, в отличие от Советского Союза, китайцы не стремятся подписывать договоры о военных союзах, которые могли бы конкурировать с американцами и их союзниками. Пекин, похоже, не стремится контролировать территории за пределами своей географической среды. В этом большая разница с прежней холодной войной. КНР и США являются скорее конкурентами, чем противниками. Особенно на экономической арене, где коронавирусный кризис может стать поворотным моментом.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Палата представителей США приняла закон в ответ на «массовые задержания и другие нарушения прав уйгуров в северо-западной китайской провинции Синьцзян», рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Мы не можем молчать, — сказал конгрессмен Крис Смит. — Си Цзиньпин уничтожает целый народ». Ранее этот закон одобрил Сенат США. Он требует сообщать о масштабах и деталях «злоупотреблений, совершенных китайскими властями в отношении уйгуров», а также наказывать «должностных лиц, причастных к этим злоупотреблениям», посредством таких действий, как отказ в визе и блокирование финансовых операций. «Конгресс посылает мощный сигнал поддержки уйгурам и мусульманам во всем мире, что Соединенные Штаты поддерживают вас и не будут сидеть сложа руки, когда правительство Китая и Коммунистическая партия предпринимают вопиющие нарушения прав человека и преступления против человечности», — заявил сенатор Марко Рубио.

Польская диаспора в США призывает изменить проект резолюции Сената о 80-летии Катынского расстрела, передает Nasz dziennik (Варшава, Польша). Ранее поляки внесли предложение назвать это событие «геноцидом». Документ был представлен сенатскому комитету по международным отношениям 7 мая сего года. Однако сенаторы внесли «тревожные поправки». В связи с этим Коалиция польских американцев (CPA) призвала вернуть первоначальный текст, чтобы Катынский расстрел был «назван честно и правильно». Они хотят, чтобы резолюция — согласно ее первоначальному звучанию — включала положение о том, что массовые убийства поляков, совершенные на основании постановления советского Политбюро от 5 марта 1940 года, являлись «геноцидом». Иначе получится так, что Сенат узаконит «повествование, навязанное современной Россией», а американские законодатели «не могут способствовать достижению таких целей», заявляют представители польской диаспоры в США.

Памятник у подножия Лысой горы в Свентокшиских горах, Польша (сс) Goku122

Еще одна церковь подверглась нападению на фоне растущей враждебности по отношению к христианам в Турции, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Неизвестный мужчина сорвал крест с ворот армянской церкви Сурб Григор Лусаворич (святого Григория Просветителя) в районе Кузгунджук на азиатской стороне Стамбула. Полиция открыла дело против «неустановленных лиц», хотя злоумышленника сняла видеокамера. Служители храма заменили старый крест на новый. Каро Пайлан, армянский депутат турецкого парламента от оппозиционной Демократической партии народов, написал в своем блоге, что «нападения на наши церкви продолжаются… Ненавистнические высказывания правящей власти делают «нормальными» преступления на почве ненависти».

Министерство образования и науки Украины ликвидировало комиссию по основам христианской этики, которая на протяжении длительного времени утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им соответствующий гриф, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом сообщил профессор Острожской академии Василий Жуковский, который привел копию приказа и. о. министра Любомиры Мандзий от 18 мая 2020 года. «Министерство образования и науки Украины на днях устроило своеобразную диверсию против извечных духовно-нравственных ценностей, на которых строится жизнь украинского народа. Речь о ликвидации комиссии по основам христианской этики, которая на протяжении длительного времени утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им гриф», — отметил профессор. Это решение он рассматривает как «недоразумение и недружественный акт, своеобразный демонтаж лучших традиций украинского народа, неуважение к духовно-нравственным ценностям, непонимание природы человеческой личности, радикальное обеднение учебно-воспитательного процесса, ограничение конституционных прав исповедовать и выражать свои ценности и убеждения». Такие и подобные действия четко показывают идеологическую ангажированность чиновников минобразования, которые вместо того, чтобы заботиться о будущем нашего народа, действуют в угоду иностранным фондам и правительствам, внедряя в образование гендерную идеологию.

Министерство образования и науки Украины (сс) Олекса-Київ

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».