Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 31 мая обратился к сотрудникам полиции по случаю их профессионального праздника. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинского правительства отметил, что сотрудники правоохранительного ведомства принимают участие во всех сферах деятельности общества. Он подчеркнул их роль в борьбе с распространением коронавируса в стране.

«Врачи, а затем и полицейские, работали вместе 24 часа в сутки. В этом процессе участвуют 10 000 человек из министерства внутренних дел», — сказал Гахария.

В этот день он вместе министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури возложил цветы погибшим полицейским. Глава МВД по случаю праздника выделил наградами около 5 тыс. сотрудников ведомства.

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