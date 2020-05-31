Москва, , 13:18 — REGNUM Свои поздравления в связи с 30-летним юбилеем направил Российскому союзу молодежи президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 31 мая обнародован на сайте Кремля.

«Важно, что вы активно участвуете в реализации значимых социальных, патриотических, инфраструктурных, образовательных проектов, которые нацелены на результат, на практическую отдачу», — отмечает в своей телеграмме президент России.

Кроме этого, он указывает, что Российский союз молодежи — это «молодость и дружба, общие мечты и надежды, это отличные возможности для профессионального роста, приобретения уникального опыта командной работы».

Помимо этого, российский лидер отметил в телеграмме, что данная организация — это одна из крупнейших и авторитетнейших молодежных организаций страны, объединяющей в своих рядах талантливых и трудолюбивых представителей молодежи России из числа школьников и студентов, а также представителей творческих, предпринимательских, научных кругов.

«Желаю вам успехов и всего самого доброго», — также заявил Владимир Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент РФ Владимир Путин поздравил народного художника РФ Павла Никонова с 90-летним юбилеем.