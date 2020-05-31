Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Правительству Грузии нужно прекратить позволять продвигать табачным компаниям электронные сигареты и другую продукцию, которая пользуется популярностью среди молодежи. Данное обращение 31 мая опубликовала грузинская неправительственная организация «Альянс табачного контроля».

Активисты указывают на то, что запрет всех видов рекламы табачной продукции не мешает ее продвижению среди молодежи.

«Несмотря на то, что различные международные институты и Грузинский национальный центр по контролю за заболеваниями неоднократно поднимали вопрос об проблемах, вызываемых курением у подростков, парламент Грузии, к сожалению, не предпринимает никаких действий», — говорится в заявлении НПО.

Стоит отметить, что 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он был провозглашен ООН в 1988 году. По данным ВОЗ, из-за употребления табака в год умирает более 8 млн человек.