Нижнеудинск, Иркутская область, , 12:01 — REGNUM Новые власти Иркутской области сделали многое для того, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина по скорейшему восстановлению всей необходимой инфраструктуры для пострадавших от мощнейшего наводнения, произошедшего летом, 2019 г. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова самого столичного чиновника, команда исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева работает эффективно и прикладывает все силы для того, чтобы справиться с поставленными задачами.

«Со времени моего предыдущего посещения территории в марте текущего года произошли кардинальные улучшения: целый ряд объектов начал активно строиться, многие — в высокой степени готовности.

Были вопросы, связанные с небольшими задержками, но на это есть объективные причины: где-то подрядчик оказался недостаточно профессионально подготовлен, где-то были ошибки проектировщиков», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Такое заявление он сделал в ходе визита в Нижнеудинск, где капитальному ремонту подлежит ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»: здание поликлиники на 250 мест, значительно пострадавшее во время наводнения, откроется после капремонта 1 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г., после того как прошли дожди и реки вышли из берегов, наиболее пострадавшими оказались Тулун, Нижнеудинск и близлежащие территории.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин приехал в Иркутскую область после того, как в ходе совещания, состоявшегося 26 мая, президент России Владимир Путин высказал недовольство темпами восстановительных работ. В течение двух дней он побывал в Тулуне и Нижнеудинске.

Читайте также: Хуснуллин посоветовал усилить темп работ в пострадавшем от потопа Тулуне

Читайте ранее в этом сюжете: Хуснуллин сделал замечание разработчикам водозабора в Нижнеудинске