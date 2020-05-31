Токио, , 12:00 — REGNUM Уровень поддержки действия японского правительства во главе с Синдзо Абэ впервые за последние два года — с мая 2018 года — снизился ниже 40%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провело агентство Киодо.

Согласно этим данным, поддерживает действия нынешнего японского правительства 39,4% опрошенных и этот показатель на 2.3% ниже, нежели два месяца назад.

При этом 45,5% респондентов высказались в пользу неодобрения деятельности нынешнего правительства страны.

Также 81,6% принявших участие в опросе считают, что меры поддержки экономического характера для населения страны из-за пандемии коронавируса являются слишком медленными.

Кроме этого, уточняется, что опрос был проведен агентством Киодо методом телефонных звонков респондентам с 29 по 31 мая текущего года.

Отметим, последний раз рейтинг Сигдзо Абэ опускался ниже 40% в мае 2018 года, когда глава японского правительства подозревался в причастности к махинациям вокруг образовательных учреждений «Моритомо Гакуэн» и «Какэ Гакуэн».