Москва, , 11:51 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Россию.

«Трамп не чувствует, что «G7 правильно представляет происходящее в мире». Он чертовски прав, как выражаются в США», — написал Пушков в своем Twitter.

По мнению сенатора, G7 устарела и является «клубом друзей США», однако исключение России из этой организации было ошибкой. Трампу «не откажешь в смелости суждений», но желания американского лидера «часто расходятся с его же политикой», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты президентского пула США сообщили, что Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

По словам журналистов, американский лидер считает, что G7 является «устаревшей группой» стран, поскольку не в достаточной мере является представителем того, что сейчас происходит на планете.

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