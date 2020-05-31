Киев, , 11:36 — REGNUM На должность руководителя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) претендуют 17 кандидатов, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 31 мая в ходе брифинга.

«В данном случае это Национальная служба здоровья, из 28 заявок соответствуют критериям 17 человек», — рассказал он.

Министр добавил, что проведёт собеседование с каждым кандидатом 2 июня. Видеозаписи собеседований могут быть опубликованы, если интервьюируемые сами не запретят их публикацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США заявили о готовности «укрепить» Национальную службу здоровья Украины — орган, который занимается распределением бюджетных средств в области медицины.

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