Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбургской области на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса принято решение продлить режим безопасного поведения до 14 июня. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Денис Паслер.

«Это вынужденный шаг, чтобы сдерживать распространение коронавируса», — пояснил глава региона.

Он отметил, что постепенно происходит смягчение режима. В частности, уже открыты торговые центра, разрешены прогулки, функционирует большинство предприятий (в том числе в секторе малого и среднего бизнеса). С 1 июня возобновляется плановая вакцинация детей.

«Но мы пока не можем открыть сферу развлечений. Общепит работает только навынос. Хотя Роспотребнадзор уже начал проверки, чтобы при первой возможности открылись кафе и рестораны», — сказал Паслер.

Напомним, режим ответственного поведения в Оренбургской области действует с 1 апреля. На 31 мая (с начала пандемии) в регионе подтверждено 1925 случаев заражения коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались семь пациентов.

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