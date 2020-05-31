Анкара, , 11:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семьям трех погибших сотрудников правопорядка. Об этом 31 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Один полицейский был убит во время столкновения в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны. Двое других в провинции Хаккяри.

«Наша борьба с терроризмом будет продолжаться беспрерывно и решительно, пока последний террорист не будет нейтрализован», — отметил Эрдоган.

Власти страны поспешили обвинить в убийствах членов Рабочей партии Курдистана (РПК), организации, считающейся в Турции преступной. Повстанцы не подтвердили свою причастность к убийствам.