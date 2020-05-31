Джакарта, , 11:15 — REGNUM Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии разрешила 102 местным органам власти начать внедрять новые меры по противодействию распространению COVID-19, получившие название «New Normal», сообщает Detik.

Известно, что в 102 районах или городах, где в настоящее время низкое число случаев заражения SARS-CoV-2, местные жители смогут вернуться к повседневной деятельности и работе при условии соблюдения санитарных правил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провинция Западная Ява в Индонезии готовится к этапу снятия ограничений, который вступит в силу с понедельника, 1 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Индонезийская провинция на Яве готовится снять часть ограничений в июне