Джакарта, , 10:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что более 200 индонезийских граждан проживают в Миннеаполисе и Сент-Поле, где продолжаются беспорядки, сообщает Detik.

«Согласно данным Генерального консульства Индонезии в Чикаго, во всем штате Миннесота проживает 948 граждан Индонезии, и 254 из них являются студентами», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

По его словам, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поручила посольству Индонезии и генеральному консульству Индонезии в США обеспечить безопасность индонезийских граждан.

«Правительство Индонезии через представительства Индонезии в США внимательно следило за событиями, произошедшими в Миннесоте», — заявил Теуку Фаизашах.

Граждан Индонезии в США призвали прислушиваться к заявлениям местных властей и не покидать место жительство во время комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, которые начались в нескольких крупных городах США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки.

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