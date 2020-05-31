Анкара, , 10:10 — REGNUM Официальный представитель президента Турции Фахреттин Алтун выразил сожаление в связи с актом агрессии в отношении христианства. Об этом 31 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

Алтун подчеркнул, что нападение на армянскую церковь в Стамбуле недопустимо и власти сделают все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Чиновник также добавил, что преступление не останется безнаказанно, а он лично возьмет его под свой контроль.

Напомним, в начале текущей недели мужчина совершил нападение на церковь Сурп-Крикор в Стамбуле и сломал водруженный на нее крест. В настоящее время злоумышленник арестован.