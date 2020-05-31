Исламабад, , 09:52 — REGNUM В министерстве иностранных дел Пакистана призвали ООН сыграть роль в снижении напряженности в Южной Азии. Об этом 31 мая сообщается в заявлении ведомства.

В письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, глава пакистанского внешнеполитического ведомства Шах Мехмуд Куреши проинформировал о ситуации с правами человека в индийском Кашмире.

По мнению дипломата, ситуация здесь постоянно ухудшается, чему уделяется недостаточное внимание.

Также Куреши обвинил правительство Индии в использовании эпидемии коронавируса в качестве предлога для ужесточения режима в штате Джамму и Кашмир.

Напомним, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Пакистаном и Индией. Местное население региона, ввиду особенности религиозного состава населения, склоняется к сепаратизму.