31 мая 2020 | Время чтения 4 мин

С 1 июня в Италии открывается запись в «школу политических гладиаторов», а с 1 июля набранные студенты приступят к обучению. Занимается всем этим экс-стратег американского президента Стивен Бэннон. Вполне возможно, что он таким образом рассчитывает вернуться домой в США и снова сыграть в избирательной кампании Дональда Трампа.

Станислав Стремидловский, , 09:50 — REGNUM



Стивен Бэннон

С 1 июня в Италии открывается запись в «школу политических гладиаторов», а с 1 июля набранные студенты приступят к онлайн-обучению. Занимается всем этим Институт человеческого достоинства (DHI), основанный главой избирательного штаба Дональда Трампа и экс-стратегом президента США Стивеном Бэнноном. Работа института должна была начаться еще в прошлом году, для этих целей был арендован итальянский монастырь Чертоза ди Трисулти, основанный в XIII веке и расположенный на высоте 800 метров в горах Эрничи провинции Чочария (Фрозиноне). Тогда Бэннону подставило подножку министерство культуры Италии, которое аннулировало договор аренды. Однако на днях административный суд Лацио отменил решение чиновников. По словам директора DHI Бенджамина Харнуэлла, назвавшего отзыв аренды «политически мотивированным», вместе с набором учащихся начнется и реставрация монастыря.

Институт будет предлагать курсы по истории, философии, политике и теологии для 250−300 студентов одновременно. Вроде бы ничего особенного. Но к нему с самого начала было приковано огромное внимание. Ведь Бэннон пообещал, что займется подготовкой политических лидеров, которых его противники называют «популистами», а сторонники — «народниками». При этом экс-стратег Трампа доставил немало головной боли Ватикану, что, по мнению ряда экспертов, заставило Святой престол очень внимательно следить за деятельностью американца в Италии. Одно время Бэннон даже привлек на свою сторону некоторых известных католических иерархов, в частности кардинала Рэймунда Берка, известного критика папы Римского Франциска. Однако после того, как Бэннон назвал Ватикан «рассадником коррупции, некомпетентности и распутства», его ситуативные союзники в Католической церкви поспешили дистанцироваться от «смутьяна». Впрочем, религиозная тема, хотя и в манифесте Института человеческого достоинства постулируется цель защиты «иудео-христианского Запада», все-таки вторична для «школы политических гладиаторов». Главным остается другое.

Монастырь Чертоза ди Трисулти (сс) Francorov

В интервью одному из изданий, комментируя решение административного суда Лацио, основатель DHI заявил следующее: «Я верю в итальянский народ и в символическое значение Рима. А теперь у вас есть Луиджи Ди Майо (министр иностранных дел Италии — С.С.) и «Движение пяти звезд», которые за деньги и с постыдной наивностью поддались коммунистической партии Китая, тоталитарной диктатуре: это одна из причин, почему я отказываюсь покидать Италию и монастырь». Борьба с Пекином — давняя идея-фикс Бэннона. Но было время, когда он открыто говорил и о желании серьезно заняться европейской политикой. Осенью 2018 года экс-стратег Трампа ездил по Европе, когда на континенте различные политические силы готовились к выборам в Европарламент (голосование состоялось в мае 2019 года). Тогда известный американский политтехнолог уверял, что они станут «первым противостоянием между общеевропейскими народническими партиями и «партиями Давоса» и это «будет очень важным моментом для Европы». Сегодня европейские дела для Бэннона, похоже, на втором плане, его врагами, помимо Китая, становятся «финансовые элиты лондонского Сити и нью-йоркской Уолл-Стрит».

Такая новая конфигурация говорит о том, что Италия в частности и Европа в целом видятся руководителями «школы гладиаторов» как тыл. Следует сказать, что и ранее определенные политические силы в США пытались использовать Старый континент в качестве своей базы во внутренней американской войне. В конце мая сего года портал POLITICO опубликовал расследование, посвященное деятельности «сторонников действующего президента США» в Европе. Издание утверждало, что после избрания Трампа в 2016 году эти группы активизировали свою работу с целью «провести испытания тактики в президентской гонке в США в 2020 году». За «последние три года американские активисты ввязывались в европейские онлайн-дебаты в преддверии выборов», они «создали вводящие в заблуждение сайты, выдавали себя за новостные агентства, оттачивали тактику троллинга в социальных сетях и поощряли местных пользователей делиться дезинформацией, в том числе о коронавирусе». Как заявила порталу сотрудник лондонского Институте стратегического диалога (ISD) Хлоя Колливер, «у американских экстремистских группировок нет особого беспокойства по поводу того, что происходит в Европе, они больше сосредоточены на использовании европейских выборов ради проведения собственной внутренней политики и политических кампаний».

Дональд Трамп и Стивен Бэннон в Овальном кабинете

Вполне возможно, что и Бэннон, который, по замечанию некоторых политологов, потерпел неудачу в «попытке объединить националистические политические партии Европы под одной крышей», рассчитывает с помощью «школы политических гладиаторов», прежде всего, вернуться домой в США. Во время первой избирательной кампании Трамп менял глав своего штаба как перчатки, пока его не возглавил и не довел до победного конца именно Бэннон. Время покажет, окажется ли он востребованным, простит ли ему президент ошибки на посту главного стратега Белого дома. Если да, то тогда Италия, которую во Второй мировой войне освободили американцы, действительно, станет символическим местом «освобождения» США от противников Трампа.