Дамаск, , 09:38 — REGNUM Президенту Сирии Башару Асаду предрекают скорое свержение с 2012 года, но каждый раз эти предсказания оказывались необоснованными и оторванными от реальности. Теперь же те же аналитики и СМИ рассказывают о том, что Россия устала от Асада. Они, ссылаясь на противоречия с самым богатым человеком в Сирии Рами Махлуфом, утверждают, что конец сирийскому режиму неизбежен, пишет Камал Алам в статье, опубликованной 30 мая в The National Interest.

Те, кто указывает на разлад отношений Москвы и Дамаска, не учитывает историческую роль РФ в Сирии. Россия принимает самое активное участие в сирийских делах более 60 лет — дольше, чем российский президент Владимир Путин находится у власти. Эти отношения заложили важную часть фундамента политики Советского Союза в арабском мире.

По словам Алама, Москва поддерживала государственные институты, а также оказывала помощь Дамаску в рамках региональных конфликтов. В этом она в определенном смысле противостояла Ирану, чье руководство помогало лишь близким себе вооруженным формированиям в противовес сирийским военным.

«На самом деле России помогла Асаду и сирийским военным обеспечить устойчивость государства и противостоять идее о том, что в стране может быть параллельный силовой аппарат», — указал обозреватель.

Россия восстанавливает сирийские вооруженные силы и инкорпорирует или попросту избавляется от вооруженных формирований, которые угрожают суверенитету Дамаска. Более того, Москва, видя запрос сирийского общества, поддерживает стремление властей бороться с коррупцией.

«После вооруженного конфликта только-только начинается экономическая война, и Россия уже выстраивает новых союзников для работы с Сирией», — отметил Алам.

Сирийским властям всегда удавалось поддерживать равновесие между Ираном и арабскими странами Персидского залива. Когда бы ни происходил разлад между Дамаском и монархиями региона, сирийского руководство всегда находило способы сделать себя незаменимым для Эр-Рияда и Абу-Даби. Как раз сейчас, по мнению Алама, наиболее удачный момент для такого шага. В частности, Москва и Абу-Даби проводят курс в Сирии и Ливии, идущий вразрез с желаниями Турции, что уже играет на руку Дамаску.

В частности, наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид недавно открыто дал высокую оценку «мудрому лидерству» Асада, а также поддержал его на фоне распространения пандемии коронавируса, пообещал помочь Дамаску в борьбе с патогеном и в восстановлении Сирии. Абу-Даби также направил в Сирию — вопреки неудовольствию Вашингтона — торговую делегацию высокопоставленных официальных лиц. Шаги в сторону Дамаска делает и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, в том числе призывая признать победу Асада.

«Путин стремится работать с ОАЭ и Саудовской Аравией в Сирии, используя их неприязнь к Турции и желание сбалансировать иранское влияние», — указал Алам.

Обозреватель обращает внимание на то, что Россия также приветствует все более заметную роль Китая, который видит в республике возможность для долгосрочных инвестиций. Кроме того, на формирование альянса для обеспечения противовеса Турции указывает и то, что Греция впервые с начала вооруженного конфликта направила в Сирию своего официального представителя.

Напомним, в апреле ряд российских СМИ опубликовал серию статей с критикой президента Сирии Асада и коррупции в его правительстве. Вскоре после этого Рами Махлуф, самый богатый человек и двоюродный брат президента Сирии, опубликовал видеозапись, в которой пожаловался на антикоррупционное расследование в отношении одной из его компаний, Syriatel. В течение последних двух недель он продолжал публиковать видеоролики с завуалированными угрозами и критикой сирийской политической элиты, неотъемлемой частью которой он является.