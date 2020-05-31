Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о том, что партнерство между американским агентством и Роскосмосом останется прочным.

«Они (Роскосмос) верят в партнерство, и я думаю, что оно останется прочным», — сказал он на брифинге после старта к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Он добавил, что Роскосмос поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском корабля к МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли стартовали к МКС на борту корабля Crew Dragon. Этот запуск стал первым пилотируемым космическим полётом для американских кораблей с 2011 года, когда была свёрнута программа «Спейс шаттл».

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