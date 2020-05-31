Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Полиция в США задержала 1,3 тыс. нарушителей во время протестных акций, связанных с убийством жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, сообщает агентство Associated Press.

Во время протестов в Филадельфии травмы получили не менее 13 сотрудников полиции. В Сиэтле правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.

В 25 городах США введен комендантский час. Власти многих штатов мобилизовали бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая при задержании полицейский Дерек Шовин наступил на горло Джорджу Флойду и удерживал его в таком состоянии до потери сознания. Позднее чернокожий мужчина скончался в больницы.

Задержание попало на камеру и появилось сети. Это вызвало волну протестов и погромов против полицейского произвола.

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