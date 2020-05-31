Тбилиси, , 09:05 — REGNUM Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, будто Россия постоянно стремится «вмешаться» в дела Грузии. Свое мнение он высказал 30 мая в эфире телеканала «Имеди».

По мнению председателя парламента, Москва якобы старается сорвать все успешные начинания Тбилиси, в том числе и «достижения в демократии».

«Россия хочет вмешаться в евроатлантическую повестку Грузии, вмешаться в грузинскую демократию, Россия хочет быть вовлечена в разрешение территориальных конфликтов Грузии», — сказал Талаквадзе.

Он добавил, что во время парламентских выборов, которые должны пройти 31 октября, нужно постараться сделать так, чтобы деструкцией, которую в стране устраивает «прозападная оппозиция», Москва не использовала в своих интересах. Что Россия может получить от такой политики, Талаквадзе не сказал.

Стоит отметить, что в Грузии обвинение политических оппонентов в «пророссийскости» является наиболее популярным штампом. В оппозиции обвиняют в этом правящую партию «Грузинская мечта» и наоборот.

Между тем, Россия является одним из наиболее крупных импортеров и экспортеров для Грузии. В 2020 году, когда на фоне пандемии коронавируса страны закрыли границы, Россия нарастила поставки зерна, топлива и других товаров в Грузию.