Минск, , 08:57 — REGNUM Один из задержанных активистов, член Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник, из Ленинского районного отделения внутренних дел был доставлен в городскую больницу №4 города Гродно, цитирует задержанного 30 мая «Народная Громада».

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По словам Соляника, утром 30 мая он стал интересоваться судьбой задержанных накануне активистов. Его направили к зданию областного Управления внутренних дел, расположенного на улице Академической. Через полчаса его оттуда увезли сотрудники ОМОНа, которые подъехали к зданию УВД на микроавтобусе.

По словам Соляника, его затолкали в микроавтобус без предъявления документов и увезли в Ленинское районное отделение внутренних дел, которое находится на улице Дубко. В Ленинском РОВД его продержали более трех часов без еды, воды и лекарств, отметил он.

«Находясь под давлением сотрудников РОВД без лекарств и воды, мне стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь. Медицинские работники констатировали, что у меня случился гипертонический криз и требуется срочная госпитализация, после чего меня отвезли в городскую больницу № 4… в сопровождении капитана и сержанта милиции, которые сейчас находятся в коридоре и охраняют мою палату № 6», — сообщил Соляник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восьмерых задержанных в Гродно активистов перевезли в изолятор временного содержания в Минск.