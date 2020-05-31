Минск, 31 мая 2020, 08:57 — REGNUM Один из задержанных активистов, член Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник, из Ленинского районного отделения внутренних дел был доставлен в городскую больницу №4 города Гродно, цитирует задержанного 30 мая «Народная Громада».
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По словам Соляника, утром 30 мая он стал интересоваться судьбой задержанных накануне активистов. Его направили к зданию областного Управления внутренних дел, расположенного на улице Академической. Через полчаса его оттуда увезли сотрудники ОМОНа, которые подъехали к зданию УВД на микроавтобусе.
По словам Соляника, его затолкали в микроавтобус без предъявления документов и увезли в Ленинское районное отделение внутренних дел, которое находится на улице Дубко. В Ленинском РОВД его продержали более трех часов без еды, воды и лекарств, отметил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восьмерых задержанных в Гродно активистов перевезли в изолятор временного содержания в Минск.