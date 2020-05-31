Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.

«Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию»,— сказали они.

По словам журналистов, американский лидер считает, что G7 является «устаревшей группой» стран, поскольку не в достаточной мере является представителем того, что сейчас происходит на планете.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разногласиях, возникших между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом сразу по нескольким темам, в том числе по отношениям с Китаем, НАТО и по «Северному потоку-2». Также сообщалось, что Меркель отказалась от личного участия в саммите G7.

Лидеры стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) намерены были собраться в Вашингтоне в конце июня 2020 года. Основные мероприятия саммита должны были пройти в Белом доме.

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