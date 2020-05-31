Париж, , 08:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назначит бывшего еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московича главой Счётной палаты Франции, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Как ожидается, назначение состоится в среду, 3 июня 2020 года.

Пост первого председателя Счётной палаты оставался вакантным после окончания в январе этого года мандата Дидье Миго, назначенного в 2010 году Николя Саркози.

После ухода Дидье Миго полномочия первого председателя временно перешли Софи Моати.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, 55% респондентов во Франции одобрили план правительства по постепенному возвращению к нормальной жизни.

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