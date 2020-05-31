Вашингтон, , 07:49 — REGNUM «Будущее Китая» может стать одной тем саммита стран «Большой семерки» (G7), заявила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара 30 мая на брифинге, сообщает пресс-служба администрации США.

По ее словам, обсуждению КНР будет способствовать встреча всех традиционных союзников США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая американский президент Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четырех новых участников — Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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