Киев, , 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.

До вхождения в СССР Украина не имела Харьковской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Не входил в состав Украины и западный регион, Львовская область.

Указанные территории были отданы под юрисдикцию Украины Советским Союзом, «причем полностью бесплатно». «А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, — заявил Азаров, — да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней».

Напомним, после государственного переворота 2014 года к власти в Киеве пришли радикально настроенные группы, восславляющие сотрудничавшего с фашистами Степана Бандеру и ему подобных деятелей. В ответ на это населения Крыма и юго-востока Украины дали гражданский отпор, приведший к присоединению к России Крыма и образованию Луганской и Донецкой Народных Республик на части территорий Луганской и Донецкой области.