Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Свои планы отложить саммит стран «Большой семерки» (G7) до сентября и пригласить для участия в нем еще четыре страны, в том числе и Россию, обнародовал президент США Дональд Трамп, 30 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

Помимо РФ, список участников саммита должен пополнится Южной Корей, Австралией и Индией. Президент объяснил, что текущий формат G7 устарел и должен расширится новыми участниками.

Дональд Трамп «Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.

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