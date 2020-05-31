Вашингтон, 31 мая 2020, 03:37 — REGNUM Свои планы отложить саммит стран «Большой семерки» (G7) до сентября и пригласить для участия в нем еще четыре страны, в том числе и Россию, обнародовал президент США Дональд Трамп, 30 мая сообщает пресс-служба Белого дома.
Помимо РФ, список участников саммита должен пополнится Южной Корей, Австралией и Индией. Президент объяснил, что текущий формат G7 устарел и должен расширится новыми участниками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
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