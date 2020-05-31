Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций власти США готовы расценивать как «акты внутреннего терроризма», заявил 30 мая журналистам и.о. заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли.

Таким образом он прокомментировал нападение на сотрудника федеральной службы охраны США во время протестов в Окленде (штат Калифорния), который погиб, исполняя свои обязанности.

«Когда кто-то берет на прицел сотрудника полиции или полицейский участок, намереваясь причинить вред или запугать, то это является актом внутреннего терроризма», — сказал Кучинелли.

Напомним в ночь на 30 мая во время протестов в городе Окленд был застрелен работник федеральной службы охраны США. Протестующие вышли на улицы высказать своё возмущение в связи с убийством темнокожего гражданина США Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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